قطار: هناك توازن بأرقام الموازنة لكن لا زلنا بعيدين عن موازنة عادلة

أكد الوزير السابق ​دميانوس قطار​ "أننا نحن خارج السطة ولكن يمكن ان نعلق تعليقين على موضوع ​الموازنة​، الأول أن الموازنة هي الخطوة الأولى من ألف ميل لموازنة فيها حصر للنفقات"، مشيراً الى "اننا نرى أن هناك توافق وهذا مهم للوصل الى موازنة وهناك توازن بأرقامها، ولكن لا زلنا بعيدين عن موازنة عادلة".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قطار أن "الموازنة ترتكز على ارقام دقيقة وحس مسؤولية، وهؤلاء افتقدنا لهم على فترة طويلة"، مشيراً الى أن "ما قرأته بشكل سريع أنه من الواضح ان هناك مسعى لبداية مرحلة حصر الارقام والدقة، لافتاً الى أن "السياسية التنموية ليست واضحة".

وسأل "حجم ​الدين العام​ الذي أوصلنا الى هنا، من هو المسؤول عنه".