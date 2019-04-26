أفادت مصادر "النشرة" عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في حادث سير مروع على طريق عام بلدة بينو، فيما يعمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجرحى.
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