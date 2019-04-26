بستاني: تحديد موقع أول بئر بترول سيُحفر يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تسريع الإجراءات

أشارت وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​، في حديث تلفزيوني، إلى أن تحديد موقع أول بئر بترول سيُحفر في بلوك 4 هو الإجراء التنفيذي الثاني، موضحة أن هذا الأمر يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تسريع الإجراءات، لافتة إلى أن ​لبنان​ قد يتمكن قبل نهاية العام الحالي من حفر البئر الأول.

وفي حين لفتت إلى أن هناك تحديات حيث هناك وزارات أخرى لها علاقة بتراخيص معينة، أوضحت أن هذا الأمر سيبحث في وقت قريب لتسريع الإجراءات.

وفي حديث آخر، أوضحت بستاني أهمية عملية بدء الحفر، نظراً إلى أن هذا الأمر يسمح بالإكتشاف.