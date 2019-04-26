أشارت وزيرة الطاقة ندى بستاني، في حديث تلفزيوني، إلى أن تحديد موقع أول بئر بترول سيُحفر في بلوك 4 هو الإجراء التنفيذي الثاني، موضحة أن هذا الأمر يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تسريع الإجراءات، لافتة إلى أن لبنان قد يتمكن قبل نهاية العام الحالي من حفر البئر الأول.
وفي حين لفتت إلى أن هناك تحديات حيث هناك وزارات أخرى لها علاقة بتراخيص معينة، أوضحت أن هذا الأمر سيبحث في وقت قريب لتسريع الإجراءات.
وفي حديث آخر، أوضحت بستاني أهمية عملية بدء الحفر، نظراً إلى أن هذا الأمر يسمح بالإكتشاف.
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: تحديد موقع أول بئر بترول سيُحفر يدعو إلى التفاؤل بإمكانية تسريع الإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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