الجيش: زوارق حربية اسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن زورقاً حربياً إسرائيلياً أقدم، بتاريخ 25/4/2019 الساعة 18.05، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 410 أمتار، ولمدّة 5 دقائق.
وبتاريخه الساعة 4.55، أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 460 متراً، ولمدة 10 دقائق.
وعند الساعة 8,35، أقدم زورق مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 500 متراً، ولمدة 15 دقيقة.
وأوضحت أنه تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
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