حاصبيا أحيت الجمعة العظيمة وسط قرع الأجراس والزياحات

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، الجمعة العظيمة، باقامة رتب دفن السيد المسيح، في كنائب منطقة حاصبيا، بمشاركة حشد من المؤمنين والمصلين وسط قرع الأجراس والترانيم الدينية، حيث ألقيت العظات التي شددت على قيم التضحية والمحبة والتسامح.
وفي كنيسة مارجوجيوس في حاصبيا، ترأس الأب اميل حداد قداس رتبة دفن السيد المسيح، بحضور حشد من المؤمنين والمصلين وفاعليات البلدة والجوار.
وفي عظته، دعا حداد إلى المحبة والتسامح عملاً بتعاليم يسوع المسيح.
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