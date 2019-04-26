هاشم: كلام جنبلاط عن مزارع شبعا غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في حديث تلفزيوني، أن كلام رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب ​وليد جنبلاط​ عن ​مزارع شبعا​ مرفوض شكلاً ومضموناً، مشدداً على أن هوية المزارع يؤكدها أبناء المزارع وأصحاب الأرض الذين يملكون كل الوثائق والأدلة على لبنانيتها. وأوضح هاشم أن الموضوع ليس موضوع خرائط بل حقائق تاريخية وجغرافية.

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