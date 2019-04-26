بوصعب: مبادرة قريبة لعون لجمع الفرقاء على طاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية

كشف وزير الدفاع الوطني ​إلياس بو صعب​، في حديث لقناة "الحرة" ،عن مبادرة قريبة سيطلقها ​الرئيس ميشال عون​ لجمع الفرقاء اللبنانيين على طاولة حوار واحدة لمناقشة استراتيجية الدفاع الوطني.

وأوضح أنا عنوان استراتيجية الدفاع الوطني هو حصر السلاح في يد ​الجيش اللبناني​ فقط، مشيرا إلى أن ​حزب الله​ وفرقاء آخرين معنيون بهذا الأمر.

وأشار بو صعب إلى أنه يجب أن يكون السلاح حصرا في يد الجيش اللبناني، لكن "خروقات واعتداءات ​إسرائيل​ تؤخر استراتيجية الدفاع الوطني، لأنها تحتاج أن يكون كل الفرقاء في لبنان متوافقين عليها".

وأوضح أنه لا تزال هناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود سيخفف من أخطار اندلاع حرب.