بيلوسي: قرار ترامب الانسحاب من معاهدة أخرى تحد من التسلح يقوض أمننا القومي

رأت رئيسة ​مجلس النواب الاميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أن قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الانسحاب من معاهدة أخرى تحد من التسلح يقوض أمننا القومي.

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