البنتاغون قد ترسل نحو 300 جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية

أعلن مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع الأميركية ربما ترسل نحو 300 جندي إضافي إلى الحدود المكسيكية، ليقوموا بأدوار تضعهم على اتصال بالمهاجرين، وذلك في استثناء لسياسة ضد مثل هذا التواصل.
وأعلن تشارلز سمرز الناطق باسم القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان أنه يتوقع أن يوافق شاناهان على المقترح، الذي تم وضعه كاستجابة لدعوة من وزارة الأمن الداخلي من أجل الحصول على مزيد من مساعدة الجيش.
وأوضح سمرز أن المقترح محل بحث من شاناهان، وأنه سيتضمن "تعديلا" للسياسة الحالية بشأن منع أي اتصال مع المهاجرين. وهو أمر ضروري من أجل القيام بمهام تقديم الطعام والمساعدة القانونية والنقل، بحسب سمرز.
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