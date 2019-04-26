خارجية روسيا: مستاؤون من العقوبات التي فرضتها واشنطن على وزير خارجية فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "موسكو مستاءة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، وتدعو الولايات المتحدة إلى الكف عن الابتزاز وإثارة التوترات في هذا البلد".
وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني أوضحت الخارجية الروسية أنه "بكل استياء تلقينا هذا الإعلان الذي مفاده أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات شخصية على وزير الخارجية الفنزويلي أرييسا"، مشيرةً الى أنه "مرة أخرى جرى اتخاذ محاولة فجة للضغط على حكومة هذا البلد والشعب الفنزويلي بأكمله".
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