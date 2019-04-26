مقتل عنصرين من القوات المغربية في تحطم مروحية جنوبي البلاد

قتل عنصران من ​القوات المسلحة​ ​المغرب​ية في ​تحطم مروحية​ تابعة للجيش، في منطقة تيشلا جنوبي المغرب. أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء المغربية، أن "عنصرين من طاقم المروحية، هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي قتلا في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة. ويجري حاليا تحقيق تقني لتحديد أسباب سقوط المروحية.

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