قتل عنصران من القوات المسلحة المغربية في تحطم مروحية تابعة للجيش، في منطقة تيشلا جنوبي المغرب.
أوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء المغربية، أن "عنصرين من طاقم المروحية، هما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي قتلا في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة.
ويجري حاليا تحقيق تقني لتحديد أسباب سقوط المروحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عنصرين من القوات المغربية في تحطم مروحية جنوبي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.