خاجية تركيا: على أميركا الإدراك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي أنه "يتعين على ​الولايات المتحدة​ أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".

وأكد أقصوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية ​أنقرة​ أن "​تركيا​ تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين الجانبين".

وشدد على أن بلاده "تتطلع إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا، وفي مقدمتها تنظيمات "​حزب العمال الكردستاني​" و"​وحدات حماية الشعب الكردية​".

ولفت أقصوي إلى "أننا نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى لغة التهديد ويتعين عليها أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".