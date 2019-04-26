خاجية تركيا: على أميركا الإدراك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".
وأكد أقصوي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التركية أنقرة أن "تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين الجانبين".
وشدد على أن بلاده "تتطلع إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا، وفي مقدمتها تنظيمات "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب الكردية".
ولفت أقصوي إلى "أننا نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى لغة التهديد ويتعين عليها أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".
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