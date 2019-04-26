إيمانويل ماكرون : سنكون أكثر صرامة مع كل أشكال الإسلام السياسي

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الإسلام السياسي تهديد للجمهورية الفرنسية ويسعى للإنعزال عنها.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس، الخميس 25 أفريل 2019، للتعليق على نتائج الحوار الوطني الذي أجري في الأسابيع الماضية، إنه طلب من حكومته ألا تظهر هوادة مع الحركات الإسلامية، وأن تحول بينها وبين الحصول على أي تمويل من الخارج.
وأكد أن السعي من أجل إجراءات أشد صرامة للسيطرة على الحدود، وتحقيق المزيد من مشاركة الأعباء التي تجلبها الهجرة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيمثلان "أكبر ثاني معركة يخوضها في أوروبا" بعد التغير المناخي.
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