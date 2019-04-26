الفرع اليمني لـ"القاعدة" يهدد السعودية بالانتقام بعد الإعدامات الأخيرة

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية" هدد السعودية بالانتقام من إعدام المملكة مؤخرا 37 مواطنا مدانا بالإرهاب.
وأكدت الوكالة أن التنظيم المتطرف الذي ينشط في جنوب اليمن ويعد فرعا محليا لتنظيم "القاعدة"الإرهابي نشر اليوم عبر وسائل دعايته بياناتهم فيه السعودية بإراقة دماء "أبنائها النبلاء" لإرضاء الولايات المتحدة.
ويعد هذا البيان تأكيدا على أن عددا من هؤلاء الذين أعدموا الاثنين
وينحدر المتهمون الذين أعدموا الإثنين الماضي في المملكة، وفق وسائل إعلام، من 6 مناطق ومن خلفيات وانتماءات مذهبية مختلفة، وهاجم بعضهم بعثات دبلوماسية، واتهم آخرون بعمليات سطو مسلح وهجوم على رجال الأمن.
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