الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، بزعم أنه عنصر في "نظام غير شرعي" في إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.
كما فرضت عقوبات مماثلة أيضا على قاضية رفيعة تدعى كارولبادييا.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلمون مسؤوليات في المجالين الدبلوماسي والقضائي لحساب هذا النظام غير
وأضاف وزير الخزانة "الولايات المتحدة لن تقف إلى جانب المتفرجين بينما يحرم نظام مادورو غير الشرعي الشعب الفنزويلي من ثروته وإنسانيته وحقه في الديمقراطية".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي وإلى جانب تحالف دولي ملتزم بمحاسبة المسؤولين عن التدهور المأساوي لفنزويلا.
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