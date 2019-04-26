الخارجية الروسية: الحكم بحق ماريا بوتينا قرار له "دوافع سياسية"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الحكم بالسجن الصادر في الولايات المتحدة بحق المواطنة الروسية ماريا بوتينا له "دوافع سياسية".
وذكرت الخارجية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "منذ اعتقال (ماريابوتينا) أشرنا إلى أن التهم الموجهة إليها مفتعلة ومفبركة، وتم توجيهها بهدف التأثير على العمليات السياسية الداخلية".
وأضافت الخارجية: "تمت إدانة مواطنتنا فقط لأنها
يذكر أن محكمة في واشنطن أصدرت اليوم الجمعة حكما بالسجن 18 شهرا على المواطنة الروسية ماريا بوتينا بتهمة التآمر بهدف العمل غير الشرعي لصالح حكومة أجنبية".
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