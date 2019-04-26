أوكرانيا: لا معلومات بشأن الاجتماع الوزاري ضمن رباعية نورماندي حول الوضع في دونباس

أعلن وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم الجمعة، أنه لم يكن لديه أي معلومات بشأن التحضيرات التي تُعد لعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن الوضع في دونباس في إطار رباعية نورماندي.

وقال الوزير الأوكراني -في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "إنني لا أعلم شيئا عن الاجتماع رفيع مستوى المقرر عقده في إطار رباعية نورماندي خلال الأسابيع المُقبلة، فذلك الاجتماع الذي سيعقد على مستوى وزراء

الخارجية لم يكن مخطط له من قبل".



وشدد على أنه ما زال غير واضحًا بعد من سيمثل كييف في هذا الاجتماع، لافتًا إلى أنه ربما سيكون الرئيس الحالي بترو بوروشينكو، أو الرئيس المنتخب جديدًا فولوديمور زيلنسكي، في حال عُقد الاجتماع عقب توليه مهام منصبه.

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كان بوروشينكو صرح، في شهر مارس الماضي، بأنه كان يعتزم

الدعوة إلى عقد اجتماع جديد في إطار رباعية نورماندي في شهر مايو أو يونيو، لكن روسيا وألمانيا أعلنتا أنهما لم تردهم أي معلومات عن هذا الاجتماع.



جدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.



وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.