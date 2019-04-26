البنتاجون: الهدف الذي ينبغي تحقيقه في ليبيا القضاء على الإرهاب

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشئون شمال إفريقيا تريش كانديس، إن الهدف الأساسي الذي ينبغي تحقيقه في ليبيا يتمثل في القضاء على جميع المجموعات الإرهابية من أجل تمكين الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية.

وأضافت كانديس -في تصريحات لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الجمعة- أن القوات المسلحة الأمريكية ستدعم أي جهة تسهم في تحقيق ذلك

وإيجاد حل دبلوماسي طويل الأمد، مشيرا إلى أن ذلك ما ترعاه حاليا وزارة الخارجية الأمريكية.



وفيما لم تنف كانديس وجود اتصالات سابقة بين الإدارة الأمريكية وقائد "الجيش الوطني الليبي" الجنرال خليفة حفتر، إلا أنها رفضت التعليق على مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها في اتجاه

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العاصمة طرابلس.



بدوره، صرح مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية لقناة "الحرة" بأن واشنطن "لم تعد تمانع دعم أي جهة تساهم في القضاء على الإرهاب داخل ليبيا".



وقال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن العنصر الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة "هو دعم جهود مكافحة الإرهاب وحماية الموارد النفطية بغض النظر عن الجهة التي تقوم بها".



كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان قد صرح في الآونة الأخيرة بأن "الحل العسكري ليس هو ما ستحتاج إليه ليبيا".