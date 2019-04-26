العصائب تعلق على قتل القوات الأمريكية شرطيا عراقيا في كركوك

ذكرت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم أن واشنطن جددت انتهاكها للسيادة العراقية بالاعتداء على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك، ما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخرين.

وصرحت العصائب في بيان "بات من الواضح أن هذه القوات تتصرف وفق قناعاتها ودون الرجوع إلى قيادة العمليات المشتركة ولا حتى التنسيق معها وإلا لما حصل هذا الاشتباك".

وأضافت "تعد حادثة الاعتداء الأمريكية على القوات العراقية دليلا دامغا على وجود قوات مقاتلة وليست كما تدعي واشنطن أنها

قوات استشارية وفنية".

وتابعت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي "تضعنا حادثة الاعتداء أمام سؤال مهم وهو ما هو القانون الذي يُطبق على القوة الأمريكية التي قتلت وجرحت القوات العراقية هل هو القانون العراقي أم الأمريكي؟ وهل هناك حصانة للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق من القانون العراقي؟".

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وأشارت العصائب إلى أن "القوانين العراقية هي القوانين النافذة عليهم في حال قيامهم بمخالفات أو انتهاكات، لأنه

كما هو معلوم أن العراق رفض إعطاء حصانة قانونية للقوات الأمريكية في عام 2012 أثناء مفاوضات الجلاء من البلاد وأن الإدارة الأمريكية السابقة لم توافق على تطبيق قوانين دول أخرى غير القوانين الأمريكية على جنودها.

لذلك رفضت الادارة الأمريكية السابقة في وقتها إبقاء قوات أمريكية مقاتلة على الأراضي العراقية بسبب عدم موافقة العراق على إعطاء حصانة لها".

وشددت الحركة التي حاربت القوات الأمريكية قبل انسحابها عام 2011 "على ضرورة أن يقوم البرلمان وفي أسرع وقت بدوره التشريعي الرقابي في تحديد نوعية وعدد ومكان ودور القوات الأجنبية المتواجدة على الأرض العراقية لوضع حد للاستهتار الأمريكي بالدم العراقي والسيادة العراقية".