روسيا تطالب بالإفراج عن ماريا بوتينا

اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن الحكم الصادر بحق المواطنة الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة تعسفيا وطالبت بالإفراج عنها فورا.
وأعربت السفارة الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم - عن امتعاضها إزاء ما وصفته بـ"التصرفات غيرالشرعية لمنظومة العدل الأمريكية" وأعربت عن أسفها "لعدم تغلب العقل السليم في الأجواء المجنونة من رهاب روسيا في الولايات المتحدة".
وذكرت السفارة أن الجانب الأمريكي أجبر المواطنة الروسية على الاعتراف
وأكدت أن بوتينا "معتقلة سياسية وضحية استفزاز الأجهزة الخاصة والاستخدام التعسفي للإجراءات العقابية القانونية في الولايات المتحدة"، وأنها تصر على براءة ماريا بوتينا وتطالب بالإفراج عنها فورا، وتعهدت بتقديم كل المساعدات الحقوقية والقنصلية للمواطنة.
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