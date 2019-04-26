الداخلية العراقية تقبض على متهمين أتلفا أنبوباً نفطياً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم ، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على ائتلاف أحد الأنابيب النفطية بالعاصمة العراقية بغداد.
معن - في بيان - قوله إن : "قوات شرطة نفط الشمال العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية ألقت القبض على متهمين
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد
وأضاف المتحدث الأمني العراقي أنه "تم إصلاح العطل بالتعاون مع شركة خطوط الأنابيب النفطية وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".
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