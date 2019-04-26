الداخلية العراقية تقبض على متهمين أتلفا أنبوباً نفطياً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم ، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على ائتلاف أحد الأنابيب النفطية بالعاصمة العراقية بغداد.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد

معن - في بيان - قوله إن : "قوات شرطة نفط الشمال العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية ألقت القبض على متهميناثنين أقدما على ائتلاف أحد الأنابيب النفطية مع العجلة التي يتم نقل النفط فيها، مستغلين قرب سكنهم من الأنبوب جنوبي العاصمة العراقية بغداد".



وأضاف المتحدث الأمني العراقي أنه "تم إصلاح العطل بالتعاون مع شركة خطوط الأنابيب النفطية وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".