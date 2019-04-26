إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال في غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، إصابة 60 فلسطينياً اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن من بين المصابين 4 إناث و15 طفلاً ومسعف وصحفي، إضافة إلى عشرات آخرين بحالات اختناق والرصاص المطاطي.

واندلعت المواجهات، ضمن جمعة جديدة من مسيرات العودة حملت شعار "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان في ختام احتجاجات اليوم، إلى "استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

Advertisements

اقرأ أيضاً... الاحتلال: إغلاق شامل للضفة وقطاع غزة

ودعت الهيئة مصر إلى "مواصلة جهودها بهدف تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وتسهيل وزيادة أعداد المسافرين عبر منفذ رفح البري" مع قطاع غزة.

وحذرت الهيئة إسرائيل من "المماطلة في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر الشقيقة" لتعزيز التهدئة في قطاع غزة.

وتطالب مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018، والتي قتل فيها 172 فلسطينياً في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ذلك الوقت، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.