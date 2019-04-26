ترامب يتعهد بالانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، بإلغاء وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.

وقال ترامب اليوم الجمعة مخاطباً الرابطة الوطنية للبنادق "إن آر أيه" وهي جماعة ضغط مؤيدة لحيازة السلاح، إن "الأمم المتحدة ستتلقى قريباً إشعاراً رسمياً يفيد بأن أميركا ترفض هذه المعاهدة"، مندداً بالاتفاق "المضلل بشكل سيء".

ومن على المنصة في إنديانابوليس، وقّع ترامب رسالة رسمية إلى مجلس الشيوخ يطلب فيها من المشرعين "وقف عملية التصديق على المعاهدة، وإعادة المعاهدة المرفوضة الآن مباشرة إلى المكتب البيضاوي، حيث سأتخلص منها" حسبما قال وسط تصفيق الحاضرين.

وقال ترامب "نعيد التأكيد على أن الحرية الأميركية مقدسة، وأن المواطنين الأميركيين يعيشون وفقاً للقوانين الأميركية، وليس قوانين الدول الأجنبية".

في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، أرسل أوباما المعاهدة إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه بموجب الدستور الأميركي الموافقة على المعاهدات الدولية.

وتنظم معاهدة تجارة الأسلحة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.

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ووفقاً للأمم المتحدة، انضمت 101 دولة إلى معاهدة تجارة الأسلحة، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2014. وتعهد أوباما بأنها لن تنتهك الحق الدستوري الأميركي في حيازة السلاح.

واستغل ترامب كلمته للإشادة بالولايات الأميركية التي سمحت للمعلمين المدربين بحمل السلاح في الفصل "لحماية أنفسهم وطلابهم الذين يحبونهم".

وخلال العقدين الماضيين، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من حوادث إطلاق النار على المدارس.

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