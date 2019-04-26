الاحتجاجات الجزائرية تدخل أسبوعها العاشر

تجمع آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختباراً لقدرتهم على مواصلة التعبئة في الجمعة العاشرة على التوالي، بالتزامن مع عزل رموز من نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل، وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد.

ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحقّ رموز للنظام وتوقيف رجال أعمال أثرياء.

وخلال الأسبوع الماضي، أودع الحبس المؤقت ثلاثة من الأخوة كونيناف، العائلة التي تملك مجموعة للأشغال العامة والبناء، واستفادت من مشاريع حكومية كبيرة في الجزائر. ويشتبه بتورط الأخوة كونيناف المقربين من عائلة بوتفليقة وخاصة من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره، بـ "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة، واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".

كما قرر القضاء أيضاً الحبس المؤقت للمدير التنفيذي لشركة "سيفيتال" أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، وهو يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية، ما جعل الشكوك تحوم حول الأهداف الحقيقية من هذه الملاحقات القضائية.

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ولحقت موجة الإقالات مدير إقامة الدولة حيث يقيم الوزراء وقادة الجيش وبعض "رموز النظام" السابقين والحاليين. وهي عبارة عن فيلات مطلة على البحر لا يسمح لغير المقيمين دخولها.

كما أقيل أيضاً المدير التنفيذي لشركة النفط العامة "سوناطراك" التي طالتها قضايا الفساد خلال العشر سنوات الماضية.

وقررت النيابة أيضاً إعادة فتح ملف وزير النفط الأسبق شكيب خليل المقرب من بوتفليقة بعد أن استفاد من اسقاط التهم عنه.

ومن الملفات القديمة أيضاً بدأ البرلمان رفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس والسعيد بركات وزيرا التضامن والفلاحة سابقاً.