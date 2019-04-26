كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: "ظريف" شريك للنظام في جرائم حرب وإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن وزير خارجية الملالي، محمد جواد ظريف، شريك في الجرائم المرتكبة في سوريا والعراق ولبنان، مشيرة إلى أن جميع تحركات الحرس والبسيج من إيران إلى سوريا والعراق ولبنان، ونقل الخدمات اللوجستية والأسلحة، والترتيبات اللازمة في الدول المضيفة، قد تمت من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية وسفراءها المرتبطين بها.

وأوضحت المقاومة أن " ظريف" شريك في جميع جرائم حرب الحرس والبسيج في البلدان الأخرى، مبينة أن ملف وزارته ورقة ملصقة بملف الإرهاب الحكومي للجمهورية الإسلامية.

وقالت: "لطالما كانت حياته السياسية منحازة بشكل شامل إلى الإرهاب وليس إلى السلام"، لافتة إلى أن جميع مؤسسات هذا النظام، والممثلين والمسؤولين، يمثلون أعمال الحرس في الجرائم، والنهب، ونشر الفساد والفقر، والاغتيالات.

