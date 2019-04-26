كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محدثين: السجناء الأجانب في إيران رهائن بيد النظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد محدثين، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ اقتراح وزير خارجية الملالي، محمد جواد ظريف تبادل السجناء الأجانب المحتجزين في إيران، مقابل الإرهابيين والجواسيس والسارقين التابعين للنظام، أثبت أن السجناء الأجانب في إيران هم رهائن بيد النظام.

وأوضح محدثين أن قضاء الملالي في خدمة محتجزي الرهائن، و ظريف هو المتحدث باسمهم، معلقاً "هذه هي السياسة الخارجية ووزارة خارجية الملالي".

وكان وزير خارجية النظام الإيراني، محمد جواد ظريف، قد اقترح الأربعاء الماضي، عملية تبادل بين امرأة بريطانية، من أصل إيراني سجينة في طهران، وهي نازانين زاغاري-راتكليف، وأخرى إيرانية مسجونة في أستراليا وهي نيغار غودسكاني، مقابل إسقاط الولايات المتحدة اتهاماتها، لكن وزير الخارجيّة البريطاني جيريمي هانت، رفض هذا العرض تماما.

وبيّن "هانت" أنه من غير المقبول في ما تقوم به إيران، هو وضع أبرياء في السجون، واستخدامهم كأدوات ضغط"، مضيفاً "أخشى أن هذا ما يحصل في هذه القضية الأسترالية، فهم يقولون: "لن نفرج عن البريطانية إلا إذا قمتم بأمر يناسبنا دبلوماسياً".

وأضاف الوزير أن "نازانين زاغاري-راتكليف" ليست إلا واحدة من عدد كبير من المواطنين الغربيين المعتقلين في إيران، معرباً عن أمله في الحصول على حريتها والقضاء على الممارسة الخسيسة من جانب إيران، البلد الوحيد في العالم الذي يقوم بذلك، بحسب تعبيره.

