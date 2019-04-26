كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحويج" يوجه التحية للرئيس السيسى على اهتمامه بمصالح ليبيا وشعبها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالهادي الحويج وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، إن حكومة السراج في طرابلس رهينة لدى الميليشيات الإرهابية، موضحًا أن وزير خارجيتها عُذب وأُقتيد إلى السجن بعدما رفض استخراج أوراق السفر الخاصة ببعض الإرهابيين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حكومة السراج حكومة محاصصة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لافتًا إلى أنها تعد حكومة مدينة واحدة في ليبيا.

وأشار إلى أن المعركة الدائرة الآن في ليبيا بهدف استعادة الدولة، والوطن الليبي والأمن والاستقرار للبلد الذي يغرق في فوضى عارمة ومن القتل الجماعي وانتشار السلاح والاختطاف والابتزاز والسرقة والجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر وهي مظاهر مآسوية سيتم القضاء عليها.

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ولفت إلى أن هناك قرارات تم إصدارها تقضي بحل كافة المليشيات المسلحة ومن ضمنها اتفاق الصخيرات في عام 2016 وهي قرارات لم يتم تفعيلها على أرض الواقع وزاد حدة الانقسام وهيمنت المليشيات المسلحة على المشهد السياسي ومفاصل الدولة الليبية وبالتالي الشعب الليبي استدعى القوات المسلحة الليبية للقيام بواجبها باستعادة الأمن والاستقرار.

وكشف وزير الخارجية الليبي، أن المليشيات المسلحة تمتلك 21 مليون قطعة سلاح، موضحا أن استقرار ليبيا يهم الدول المجاورة بوصفها حاليا بؤرة للتور وزعزعة استقرار دول الجوار وتهريب السلاح إلى المجموعات المسلحة.

ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بمصالح ليبيا وشعبها، مشيرا إلى أن صوت الاتحاد الأفريقي أصبح مسموعًا وعاليًا، وهناك تحول في خطابه بخصوص الأزمة الليبية.

