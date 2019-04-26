كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس يهنئ السيسي والجيش والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والجيش والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئيس عباس قوله فى البرقية "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمى شخصيًا يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم بأحر التهانى الأخوية بمناسبة احتفالكم بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، معربين عن تقديرنا العالى للتضحيات الجسام التى قدمها جيش مصر وشعبها العظيم فى سبيل استعادة أرضه وترابه الوطنى، مدافعًا عن قضايا أمتنا العادلة وفى مقدمتها قضية فلسطين".

وأضاف الرئيس الفلسطينى فى برقية التهنئة: "اعتزازنا العميق بالعلاقات الأخوية الوطيدة التى تربط شعبينا وبلدينا الشقيقين وحرصنا على مواصلة تعزيز سبل التعاون المشترك لما فيه خير شعبينا وبلدينا".