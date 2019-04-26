كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الليبي: قناة العاصمة بليبيا عندما تحدثت عن الإخوان دُكت بالدبابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبى، أن تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم إقصائي ولا يؤمن بالآخر أو الدولة الوطنية"، موضحا أن ليبيا كانت بيت مال الإخوان فى العالم، وخلال انعقاد المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا وضع الإخوان 200 تابوت أمام أعضاء المؤتمر الوطنى، وقالوا لهم أمامكم خيارين إما أن توافقوا على قانون العزل السياسى أو أنكم تخرجون فى التوابيت.

وأضاف"الحويج"، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن " قناة العاصمة بليبيا عندما تحدثت عن هذا التيار، دُكت بالدبابات والمدافع، وتمت تسويتها بالأرض، رغم أن الشعب الليبي أكثر شعوب الأرض رفضا للتيارات الإسلامية المتشددة.

