كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجاران عنيفان يهزان الرقة يوديا بـ 4 قتلى من "كتيبة أبو إيناس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هز انفجاران عنيفان مدينة الرقة مساء اليوم أسفرا عن ارتقاء 4 مدنيين ومقتل 4 من مسلحي تنظيم "قسد".

وقالت وكالة "سبوتنيك" حسبما أفاد مراسلها أن انفجارا سمع دويه في أنحاء مدينة الرقة قرب الساعة التاسعة مساء اليوم، استهدف موقعا لتنظيم "قسد" بالقرب من جامع الشراكسة وسط مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات في صفوف التنظيم.

وأشار المراسل إلى أن انفجارا ثانيا أعقب الأول بربع ساعة تقريبا، واستهدف ما يسمى كتيبة "أبو إيناس" أو "الطابور السرياني التابع لتنظيم "قسد"، وذلك بالقرب من مبنى اتحاد الفلاحين (سابقا) في حي الثكنة، وأسفر عن ارتقاء 4 مدنيين ومقتل 4 من مسلحي "أبو أيناس"، وإصابة العشرات.

وعلى الفور، ضرب مسلحو ما يسمى استخبارات "قسد" وذراعها "الأسايش" طوقا أمنيا حول مكان الانفجارين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والأطقاء إلى المكان.

وبين المراسل أن الانفجارين الذي ترددت أصداؤهما في مختلف أنحاء مدينة الرقة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الساعة، وذلك في ظل تزايد ملحوظ في الفاللتان أمني الذي تشهده المدينة.