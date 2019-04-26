كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي ليبي: الأمم المتحدة تريد جيش ليبيا على طريقة حرس ثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي الليبي عبدالحكيم معتوق، إن الأمم المتحدة ترفض تسمية الجيش العربي الليبي؛ لأنهم يريدون تدمير الجيوش العربية، موضحًا: "الأمم المتحدة تريد جيش ليبيا على الطريقة القطرية حرس ثوري"

وأكد "معتوق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على ضرورة عودة الدولة الليبية، لافتًا إلى أن سبب الانقسام من البداية هي الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، التي أدت إلى نزاع مسلح، معلقًا: 6 مندوبين من الأمم المتحدة فشلوا في التسوية".

ولفت إلى أن هناك استقطاعات في ليبيا، ومجموعات تتعامل بمنطق "كل من ليس معنا فهو ضدنا"، منوهًا إلى أن هذا الأمر أصبح مألوف واعتبادي، لكن يقابله اصطفاف.

