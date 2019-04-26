كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.

وقال ترامب، في المؤتمر السنوي للاتحاد القومي للأسلحة، اليوم الجمعة، إن الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما أساءت استغلال السلطة، بالتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية.

ومعاهدة تجارة الأسلحة الدولية هي مشروع معاهدة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية، وقد تم التفاوض على المعاهدة في مؤتمر عالمي تحت رعاية الأمم المتحدة في 27 يوليو 2012 في نيويورك.