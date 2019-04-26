دوري أبطال إفريقيا..صانداونز يخطف تعادلاً قاتلا بالشوط الأول أمام الوداد

أنهى فريق الوداد الرياضي، قبل قليل، شوطه الأول أمام ماميلودي صانداونز بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا متعادلا بهدف في كل م، وذلك في القمة الكروية التي يستضيفها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وسط حضور جماهيري بارز.

هدف “الأحمر والأبيض” سجله اللاعب صلاح الدين السعيدي في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

في حين رد الفريق الجنوب الإفريقي بهدف مباغث في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، عن طريق إنيلي نغونغا.

يٌشار إلى أن الوداد الرياضي مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية بالرباط اليوم، تأهباً لقمة الإياب التي ستقام السبت المقبل ببريتوريا، وسط ضغط كبير للخصم الجنوب إفريقي، الذي أقصى الأهلي المصري بدور الربع.

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فيديو هدف الوداد الأول: