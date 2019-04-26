أمزازي: نلتزم بوقف الإجراءات ضد “المتعاقدين” مقابل عودتهم للتدريس -فيديو

تصوير: يونس الميموني

طالب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، بالرجوع إلى الأقسام معبرا عن التزام الحكومة بتوقيف جميع الإجراءات المتخذة ضدهم، وبمخرجات اجتماع 13 أبريل، الذي جمعها بهم إلى جانب النقابات.

وأكد أمزازي على هامش لقاء نظم بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، على أن وزارته منكبة على استدراك الزمن الدراسي، لكي يتمكن التلاميذ من تحصيل ما ضاع منهم خلال الإضراب الذي يخضوه الأساتذة.

وعبر الوزير عن انفتاحه للحوار، مضيفا أن وزارته تسعى جاهدة لتجويد النظام، وضمان استقرار الأساتذة، مؤكدا أنها ستلتزم بكل مخجرات الإجتماع السابق وبتوقيف الإجراءات الإدارية التي صدرت في حق عدد من الأساتذة المضربين عن العمل، وبصرف الأجور أيضا.