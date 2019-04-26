تصوير: يونس الميموني
طالب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، بالرجوع إلى الأقسام معبرا عن التزام الحكومة بتوقيف جميع الإجراءات المتخذة ضدهم، وبمخرجات اجتماع 13 أبريل، الذي جمعها بهم إلى جانب النقابات.
وأكد أمزازي على هامش لقاء نظم بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، على أن وزارته منكبة على استدراك الزمن الدراسي، لكي يتمكن التلاميذ من تحصيل ما ضاع منهم خلال الإضراب الذي يخضوه الأساتذة.
وعبر الوزير عن انفتاحه للحوار، مضيفا أن وزارته تسعى جاهدة لتجويد النظام، وضمان استقرار الأساتذة، مؤكدا أنها ستلتزم بكل مخجرات الإجتماع السابق وبتوقيف الإجراءات الإدارية التي صدرت في حق عدد من الأساتذة المضربين عن العمل، وبصرف الأجور أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمزازي: نلتزم بوقف الإجراءات ضد “المتعاقدين” مقابل عودتهم للتدريس -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.