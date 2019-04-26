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ياسين الإدريسي يخلف البارودي على رأس مديرية أخبار القناة الأولى 

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alyaoum24 0 تبليغ

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علم “اليوم 24” أن الإعلامي ياسين الإدريسي، عُين مديرا لمديرية الأخبار بالقناة الأولى، في المنصب الذي كانت تشغله فاطمة البارودي.

وعلى مدى السنوات الماضية كانت البارودي موضوعا لعدد من الإشاعات بإبعادها من المنصب، بعد اتهامات وجهتها إليها جهات بموالاة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، فيما حملتها آخرى مسؤوية مغادرة الصحافي الراضي الليلي وتحوله إلى مناصرة جبهة البوليساريو الإنفصالية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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