بوجود بن عبد الله.. العثماني: خلافاتنا مع pps قائمة وما غنخبيوهاش 

لأول مرة تطرق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية للخلافات التي طفت بينه وبين حليفه حزب التقدم والإشتراكية، خلال انتخابات رؤساء اللجان بمجلس النواب.
وفي ندوة لشبيبة حزبه جمعته بشيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للإستقلال، وبنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، مساء اليوم الجمعة، أكد العثماني أن الإختلافات بين “البيجيدي” و”pps” قائمة قائلا “نعم عندا خلافات ولن نخبئها لكن الإختلاف لا يفسد للود قضية”.
وأضاف العثماني الذي رافق بن عبد الله في سيارة واحدة للمشاركة في الندوة “الكل يسأل هل سنفك التحالف” نافيا حدوث أي تغيير في الأغلبية.
وقال العثمناي “لدينا اختلافات مع الإخوان في التقدم والإشتراكية ونقولها بصراحة، لكن لدينا أمور كثيرة متفقين عليها ونناضل معا من أجلها، ولو أننا متفقين 100 بالمائة كون درنا حزب واحد”.
وكان الحزبان قد وصلا إلى مستوى حاد من الخلاف خلال جلسة انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية، يوم الاثنين الماضي، حيث افترقت بهما السبل حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية.
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