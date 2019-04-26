كوربين يرفض تناول العشاء مع ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفض زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين دعوة لعشاء رسمي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارة الأخير لبريطانيا المقرّرة في حزيران/ يونيو المقبل.

وقال كوربين، الجمعة، إن الحكومة "يجب ألا تبسط السجاد الأحمر في زيارة رسمية تكريما لرئيس يمزق اتفاقيات دولية هامة، ويدعم إنكار تغيّر المناخ، ويستخدم لغة عنصريةً وكارهةً للنّساء".

إلّا أنه أضاف أنه سيكون سعيدًا إذا التقى ترامب.

ومن المقرر أن يقوم ترامب بزيارةٍ رسميةٍ لبريطانيا، تأجلت كثيرًا، بين يومي 3 و5 حزيران المقبلين، أي بعد نحو عامين ونصف من توجيه رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، دعوتها له.

وهو ثالث رئيس أميركي، بعد جورج دبليو بوش وباراك أوباما، يقوم بزيارة رسمية لبريطانيا، والتي تشمل عادة استقبالا رسميا، واستقلال عربة تجرها الجياد، ثم عشاءً مع الملكة.

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وسبق لترامب أن زار بريطانيا، العام الماضي، في مستهل زيارة غير رسمية للبلد الذي وصفه بأنه "نقطة ساخنة" تشهد اضطرابات بسبب أزمة سياسية جراء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وشهدت بريطانيّة، حينها، وقفات احتجاجيّة ضخمة ضد زيارة ترامب، أبرزها في العاصمة لندن، قدّر عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وجّهت دعوة رسمية لترامب لزيارة بريطانيا عندما سارعت لزيارة الولايات المتحدة مع تنصيب ترامب عام 2017، إلا أنه وفي ظل الاحتجاجات الضخمة ضده، وفي ظل تعهد عدد من النواب البريطانيين بعرقلة مخاطبته للبرلمان، تم تخفيض الزيارة من رسمية إلى زيارة عمل.

كما ألغى ترامب زيارة مقررة له إلى لندن لافتتاح مبنى سفارة بلاده الجديد وسط مخاوف من تظاهرات كبرى في انتظاره في قلب العاصمة البريطانية لندن. إلا أنه تذرع حينها بأن سبب إلغاء الزيارة هو معارضته لقرار الرئيس السابق، باراك أوباما، ببيع السفارة السابقة مقابل مبلغ بسيط وبناء مبنى جديد كلفته مليار دولار أميركي، وذلك رغم أن القرار اتخذ خلال عهد جورج بوش الابن.