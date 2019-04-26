انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن.. السجن 18 شهراً للعميلة الروسية "بوتينا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 09:49 مساءً - قضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بالسجن 18 شهراً على العميلة الروسية ماريا بوتينا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن أعلنت قرارها بحق بوتينا البالغة 30 عاماً، الموقوفة منذ يوليو الماضي، بتهمة التجسس لمصلحة روسيا، وقضى بسجنها 18 شهراً.

وستقضي بوتينا 9 أشهر في السجن بعد أخذ المحكمة بعين الاعتبار فترة توقيفها التي استمرت تسعة أشهر.

وفي يناير الماضي، اعترفت المواطنة الروسية ماريا بوتينا بتهمة "التجسس" لمصلحة بلادها خلال مثولها أمام محكمة أمريكية.

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ووافقت بوتينا على التعاون مع المحققين في إطار القضية مقابل عقوبة مخففة، وقالت بنبرة خافتة إنها "مذنبة" عندما سألها القاضي عن ذلك.

واعتقلت بوتينا بعد اتهامها بالتصرف "كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية"، و"اختراقها" منظمات سياسية أمريكية "بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية".

واتهمت بوتينا بعدم الكشف رسمياً عن أنها تعمل لحساب الحكومة الروسية كما ينص عليه القانون.

وتشير الاتهامات إلى أنها تعمل مع مسؤول روسي كبير واثنين من المواطنين الأمريكيين لمحاولة اختراق منظمة تدافع عن حق حمل السلاح في الولايات المتحدة، والتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه روسيا.

ودرست بوتينا في الجامعة الأمريكية بواشنطن، وكانت من المدافعين عن حق حمل السلاح.