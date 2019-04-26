برلماني ليبي: الزج بـ"الصم والبكم" في القتال جريمة يتحملها السراج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مليشيات السراج في مصراتة تستخدم الصم والبكم في المعارك مع الجيش الوطني

حمل عضو بمجلس النواب الليبي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، مسؤولية استخدام مليشيات مصراتة "لذوي الاحتياجات الخاصة" في المعارك مع الجيش الوطني الليبي لعرقلة تحرير طرابلس، مؤكدا أنها جريمة تقشعر لها الأبدان.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، زايد هدية، إن زج المليشيات التابعة لحكومة الوفاق في مدينة مصراتة بمقاتلين من الصم والبكم في أتون المعارك لعرقلة تحرير طرابلس، جريمة جديدة تضاف لسجل المليشيات المسلحة.



وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، الجمعة، أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا يتحملان مسؤولية الزج بـ"ذوي الاحتياجات الخاصة" في مواجهة مع الجيش الوطني الليبي.

واتهم البرلماني الليبي السراج ووزير داخليته بالتغرير بعدد كبير من الشباب، لمواجهة الجيش الوطني، وإيهام المواطنين أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر تمثل المنطقة الشرقية فقط.

وأشار النائب زايد هدية إلى وجود قوات أجنبية تقاتل بجانب المليشيات المسلحة في مصراتة، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي سيكون رده حاسما حال ثبت دعم إيطاليا المليشيات بمقاتلين وقناصة لاستهداف مقاتلي الجيش الوطني الليبي، مؤكدا أن المجلس الرئاسي ومليشيات مصراتة يستخدمان مرتزقة أجانب لعرقلة قوات الجيش الليبي.

وشكل عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة مليشيا لـ"الصم والبكم" في مدينة مصراتة خلال أحداث 17 فبراير/شباط 2011، وذلك بسبب تهميشهم من الكتائب المسلحة التي تشكلت في مصراتة لإسقاط نظام معمر القذافي.

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وبحسب النائب الليبي، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في صفوف مليشيا مصراتة نحو 86 شخصا، وتلقت دعما من رجال أعمال في مصراتة، ودفعت بهم الكتائب للصفوف الأولى في المعارك.

المليشيات تستخدمهم دروعا بشرية



يأتي هذا مع اتجاه الجيش الليبي -الذي يخوض اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، منذ إعلان عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان الجاري، لتحرير العاصمة من الإرهابيين- نحو تخوم مدينة مصراتة، بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية"، وتضييقه الخناق على مليشيات الإرهاب لتحرير ليبيا من دنسهم.

وتداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يبرز قتال مليشيا لـ"الصم والبكم" ضمن صفوف مليشيات مصراتة، مؤكدين أن حكومة الوفاق برئاسة السراج تدفع بذوي الاحتياجات الخاصة لأتون المعارك لعرقلة تقدم قوات الجيش الوطني الليبي.

ويرى مراقبون أن الدفع بمسلحين من "الصم والبكم" يهدف لاستخدامهم دروعا للمليشيات، ولاستخدام الأسلحة الثقيلة لأنهم لا يتضررون من الأصوات العنيفة للقذائف أو الأسلحة، لكن يمكن أن يروا الدخان أو اللهب من مسدسه، فضلا عن عدم قدرته على الحديث وينفذ التعليمات التي يتلقونها من مترجم بالإشارة.

ولا تواجه مليشيا "الصم والبكم" أي معوقات أو مشكلات مع الأسلحة الثقيلة، ويتمتعون بشجاعة كبيرة في المعارك العنيفة وليس لديهم أي مشكلة مع الضوضاء أو الضجيج الذي تحدثه الأسلحة الثقيلة.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية" إن مليشيا "الصم والبكم" تمتلك مقرا خاصا بها في مصراتة، وتتلقى دعما ماليا ولوجيستيا من رجال أعمال في المدينة، ويزج بهم في المعارك في مخالفة صريحة لحقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق "طوفان الكرامة"، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية" و"السواني" و"عين زارة" و"وادي الربيع".