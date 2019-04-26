تركيا تتهم موظفا بقنصلية أمريكا في إسطنبول بمزاعم الإرهاب

وجهت تركيا اتهامات لموظف بالقنصلية الأمريكية وزوجته وابنته بدعوى الانتماء لجماعة إرهابية، وفقا لما ورد في نسخة من لائحة الاتهام.

وهذه الخطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا بعدما تجاوزا خلافا كبيرا وقع بينهما بسبب احتجاز قس أمريكي أفرج عنه لاحقا.



وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك وهو ضابط أمن بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وطبقا للائحة الاتهام التي اكتملت في الثامن من مارس/آذار ولم يتم إعلانها فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

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وتقول لائحة الاتهام إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن وإنه تم جمع "أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم (الإرهابي)".

وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم.

ولم يرد متحدث باسم الادعاء العام في إسطنبول على طلب للتعليق. وامتنع محام يدافع عن جانتورك عن التعقيب. وأحالت القنصلية الأمريكية الأسئلة إلى واشنطن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين بطبيعة عمله. ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته.