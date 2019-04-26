هادي يدعو لوقف التصعيد في تعز اليمنية والاتحاد لمواجهة الحوثيين

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الجمعة، لوقف التصعيد في مدينة تعز، جنوبي البلاد، عقب اشتباكات بين فصائل الجيش الوطني أسفرت عن مقتل 10 بينهم مدنيون.



وذكرت وكالة سبأ الرسمية أن الرئيس هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ تعز، نبيل شمسان؛ للوقوف على تداعيات الأحداث الأخيرة التي تشهدها المدينة.

ووجّه هادي ببذل كل الجهد والتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة، وجميع أبناء تعز الشرفاء لتجاوز أي مشكلات.

Advertisements

وشدد الرئيس هادي، على أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الإمكانات والجهود، لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومن يواليها التي تتربص بتعز، والالتزام التام بتوجيهات القيادة بما يحقق أمن واستقرار وسلامة أبناء المحافظة.

وأسفرت اشتباكات بين قوات تابعة لمحور تعز وكتائب أبوالعباس المنضوية في إطار اللواء 35 مدرع عن مقتل 7 جنود من الجانبين و3 مدنيين، وفقاً لمصادر طبية.

وفيما تقول إدارة شرطة تعز إنها نفذت حملة أمنية لملاحقة مطلوبين في قضايا أمنية، أعلن محافظ تعز أن اللجنة الأمنية اجتمعت دون التشاور معه وحملها مسؤولية قراراتها.

ونجحت وساطة قادها عسكريون في تهدئة الاشتباكات داخل المدينة القديمة لتعز، وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن دوريات تابعة للحماية الرئاسية انتشرت في مناطق التوتر، الجمعة.