انت الان تتابع واشنطن: 200 مليار دولار ثروة المرشد الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة، أن الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءا من القمة، مشيرة إلى أن ثروة المرشد الإيراني علي خامنئي تقدر بـ200 مليار دولار. وذكرت السفارة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن الكثير من أبناء الشعب الإيراني يقعون تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد 40 عامًا من حكم الملالي. كانت الولايات المتحدة قد قررت، الإثنين الماضي، عدم تجديد الإعفاءات بشأن استيراد النفط الإيراني بحلول مايو المقبل، لـ8 دول حصلت عليها في ديسمبر الماضي.

وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وإعادة فرض العقوبات عليها. وقال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية برايان هوكن، أمس الخميس، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط. يستشري

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