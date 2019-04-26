محكمة اميركية تحكم على روسية متهمة ب"التآمر" بالسجن 18 شهرا

اسماء السيد - واشنطن: أصدرت محكمة أميركية الجمعة حكما بسجن الروسية ماريا بوتينا 18 شهرا وهي الوحيدة الموقوفة والمدانة في تحقيق استمر 3 سنوات في تدخل موسكو في السياسة الأميركية.

ووظفت بوتينا التي تترأس مجموعة صغيرة روسية تنادي بحق حمل السلاح، علاقاتها ب"الاتحاد الوطني للأسلحة" لوبي السلاح الأميركي الواسع النفوذ لبناء شبكة اتصالات قوية مع جمهوريين.

وقالت أمام المحكمة في واشنطن "أطلب بتواضع المسامحة. لست بهذا الشخص الشرير الذي صورته وسائل الإعلام".

وتلقت بوتينا كامل العقوبة التي طلبها الادعاء، لكن بعد أن أقرت في وقت سابق بالذنب بتهمة التآمر للعب دور عميلة لحكومة أجنبية دون أن تتسجل لدى السلطات.

وأمام المرأة البالغة 30 عاما تسعة اشهر في السجن بعد أن أمضت نصف العقوبة.

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وقال المدعون إنه رغم عملها بشكل علني وعدم ارتباطها بأي وكالة استخبارات روسية، إلا أنها مع ذلك تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال بصوت متقطع "أردت مستقبلا هنا في السياسة الدولية" مضيفة إنها أرادت فحسب أن تسعى نحو علاقات أميركية-روسية أفضل.

وقالت أمام المحكمة "لو كنت أعلم بضرورة التسجيل كعميل أجنبي لفعلت ذلك".

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