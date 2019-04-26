شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: زيارة الرئيس للصين تهدف لدعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل رئيس اللجنة الإقتصادية لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا بالحزب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، مشيرا إلى أنها تُعد ترسيخاً لقوة العلاقة بين الدولتين عبر العصور.

وقال خالد قنديل في بيان له، إن الزيارة تعد فرصة كبيرة لدعم العلاقات الاقتصادية ودعم الميزان التجاري، موضحاً أن الصين دولة اقتصادية كبرى والزيارة تمثل طريقا جديدا لفتح الآفاق لتعاون مثمر بعدة مجالات.

أما عن مشاركة السيسي في القمة، أكد رئيس إقتصادية الوفد أنها تأتي في إطار حرص مصر على التفاعل معها، في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سيعقد على هامش القمة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لبحث سبل دفع التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتدى "الحزام والطريق الثاني"، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، حيث يشارك نحو 37 رئيس دولة وحكومة في الاجتماعات التي تستمر حتى غدًا السبت 27 أبريل، وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014.