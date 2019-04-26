التضامن تقرر تقديم موعد صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان

القاهرة- مصراوي:

قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل يوم الأربعاء القادم الأول من مايو بدلا من ١٠ مايو وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي.

وقال بيان للوزارة اليوم الجمعة إنه سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك يوم ٢ مايو عقب إجتزة عيد العمال.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال...