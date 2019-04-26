اندلاع حريق في مصنع صواريخ سارمات الباليستية وسط روسيا

أعلنت ​وزارة الطوارئ الروسية​ أن "حريقًا اندلع على سطح أحد مباني مصنع "كراسماش" للمعدات بمدينة كراسنويارسك وسط البلاد، وهو ​المصنع​ الذي ينتج ال​صواريخ​ الباليستية العابرة للقارات "سارمات" ​الجديدة​ وصواريخ "سينيفا" الباليستية التي تنطلق من الغواصات".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "سطح أحد مباني مصنع (كراسماش) تشتعل فيه النيران، وتتواصل عمليات الإطفاء".

وأفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مصدر في أجهزة الطوارئ بالمدينة أن "المساحة الإجمالية التي اشتعلت فيها النيران وصلت إلى 5 آلاف متر مربع من المصنع وانهار جزء من السطح، فيما تم تصنيف الحريق على الدرجة الرابعة من ناحية صعوبة إطفائها، وهي أعلى درجة لتصنيف ​الحرائق​ في المدينة".

ونقلت الوكالة عن مصدر آخر أن "ورش تجميع صواريخ "سارمات" وصواريخ "سينيفا" تقع على بعد نحو كيلومتر واحد من المبنى المشتعل في المصنع التابع لوكالة ​الفضاء​ الروسية "روسكوسموس"، ولا يشكل احتمال ​انفجار​ تلك ​الصواريخ​ أي تهديد إذ إنها غير مزودة برؤوس حربية".