اندلاع حريق في مصنع صواريخ سارمات الباليستية وسط روسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن "حريقًا اندلع على سطح أحد مباني مصنع "كراسماش" للمعدات بمدينة كراسنويارسك وسط البلاد، وهو المصنع الذي ينتج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سارمات" الجديدة وصواريخ "سينيفا" الباليستية التي تنطلق من الغواصات".
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "سطح أحد مباني مصنع (كراسماش) تشتعل فيه النيران، وتتواصل عمليات الإطفاء".
وأفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر في أجهزة الطوارئ بالمدينة أن "المساحة الإجمالية التي اشتعلت فيها النيران وصلت إلى 5 آلاف متر مربع من المصنع وانهار جزء من السطح، فيما تم تصنيف الحريق على الدرجة الرابعة من ناحية صعوبة إطفائها، وهي أعلى درجة لتصنيف الحرائق في المدينة".
ونقلت الوكالة عن مصدر آخر أن "ورش تجميع صواريخ "سارمات" وصواريخ "سينيفا" تقع على بعد نحو كيلومتر واحد من المبنى المشتعل في المصنع التابع لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ولا يشكل احتمال انفجار تلك الصواريخ أي تهديد إذ إنها غير مزودة برؤوس حربية".
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