الخارجية الروسية: الحكم بحق ماريا بوتينا قرار ذو دوافع سياسية

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أن الحكم بالسجن الصادر في ​الولايات المتحدة​ بحق المواطنة الروسية ماريا بوتينا له دوافع سياسية.

وكان قاض فدرالي أميركي قد أصدر حكما بالسجن 18 شهرا على بوتينا، لافتاً إلى أن الأشهر التسعة التي أمضتها بوتنا قيد الحجز، ستؤخذ في الاعتبار ما يعني أنها قضت نصف المدة ويتبقى لها تسعة أشهر أخرى.

واعتقلت الشابة الروسية في عام 2018، ووجهت إليها تهم شملت التصرف "كعميلة لمسؤول في حكومة أجنبية" و"اختراقها منظمات سياسية بهدف الترويج لمصالح روسيا الاتحادية". واتهمت كذلك بعدم الكشف رسميا عن أنها تعمل لحساب الحكومة الروسية كما ينص عليه القانون.

يذكر أن بوتينا درست في الجامعة الأميركية بواشنطن وكانت من المدافعين عن حق حمل السلاح.