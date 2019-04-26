المتروبوليت منصور أحيا رتبة دفن المصلوب في بينو

أحيا راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم ​الارثوذكس​ ​المتروبوليت باسيليوس منصور​ رتبة ​الجمعة العظيمة​ في كنيسة القديس ثيودوروس في بينو عاونه فيها كاهن الرعية الأب حنا الشاعر ومشاركة حشد كبير من ابناء البلدة وفعالياتها. وفي ختام الرتبة طاف المتروبوليت منصور والمؤمنون، الذين رفعوا نعش ​المسيح​ على الأكف، مرددين تراتيل المناسبة، في زياح، وسط الحي القديم في البلدة، على وقع جرس الحزن، لينتهي عند مدخل الكنيسة حيث تبارك المؤمنون بالمرور تحت النعش. كما احيت رعايا الجومة رتبة الجمعة العظيمة في كنائس البلدات.

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