أكد مدير عام وزارة الأشغال العامة والنقل عبد الحفيظ القيسي أن "خطة وزير الاشغال للنقل العام هي موجودة في الوزراة منذ العام 2012"، مشيراً إلى أن "وزارة الأشغال أعدت مشروع النقل كمشروع ريادي يلحظ إقامة 20 خطا ضمن بيروت".
ولفت القيسي في حديث تلفزيوني له الى أن "ملفات التلزيم اصبحت جاهزة، وكلفة اعداد المشروع تكلف 70 مليون دولار، والمال المرصود للمشروع في سيدر لا يكفي".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الأشغال: ملفات تلزيم مشروع النقل العام أصبحت جاهزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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