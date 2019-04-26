مدير عام الأشغال: ملفات تلزيم مشروع النقل العام أصبحت جاهزة

أكد مدير عام ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ ​عبد الحفيظ القيسي​ أن "خطة وزير الاشغال للنقل العام هي موجودة في الوزراة منذ العام 2012"، مشيراً إلى أن "وزارة الأشغال أعدت مشروع النقل كمشروع ريادي يلحظ إقامة 20 خطا ضمن ​بيروت​".

ولفت القيسي في حديث تلفزيوني له الى أن "ملفات التلزيم اصبحت جاهزة، وكلفة اعداد المشروع تكلف 70 مليون ​دولار​، والمال المرصود للمشروع في سيدر لا يكفي".