الحريري دعت لتفويت الفرصة على من يحاول تفجير الوضع في مخيم عين الحلوة

عرضت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ الوضع الأمني في ​مخيم عين الحلوة​ في اعقاب جريمة اغتيال العنصر في حركة "فتح" محمد ابو الكل في سلسلة اتصالات اجرتها مع كل من رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد فوزي حمادي وسفير دولة فلسطين ​اشرف دبور​ وامين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ​فتحي ابو العردات​ ومسؤول "​عصبة الأنصار​ الاسلامية" الشيخ ابو طارق السعدي.

وأعربت الحريري عن استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة ابو الكل والقيادة "الفتحاوية"، داعية القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية الى تفويت الفرصة على كل من يحاول تفجير الوضع في المخيم وتحويل بوصلة وانظار الشعب الفلسطيني في لبنان عن قضيته المركزية وحقوقه وقضاياه العادلة.